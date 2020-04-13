Бесплатно и с огоньком: онлайн-тренировки от фитнес-студии GetBett

Отрицание, гнев, принятие – можно как угодно относиться к тому, что происходит в мире, но физическая нагрузка никогда не будет лишней.

Чтобы сохранить связь с клиентами и вдохновить подписчиков на «активный» карантин, уфимская фитнес-студия GetBett «ушла в онлайн». Каждый день в инстаграме студии проходят тренировки в прямом эфире.

Функциональный тренинг, йога, стретчинг, занятия для детей – тренеры подбирают упражнения без дополнительного оборудования, а значит, присоединиться могут все. Эфиры сохраняются 24 часа, избранные остаются на странице.

Здесь вы также найдете вдохновляющие посты и советы. Регулярные тренировки не только повышают иммунитет, но и здорово помогают отвлечься от плохих новостей. Лето в любом случае будет, и нам всем хочется встретить его подтянутыми и в хорошем настроении. А потому подключайтесь к GetBett!