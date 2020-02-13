Башкирия планирует включиться в «Красную машину», чтобы построить спорткомплекс
Республика намерена войти в Национальную программу подготовки хоккеистов.
Программу разрабатывает Федерация хоккея России при поддержке министерства спорта. С инициативой войти в нее выступил воспитанник «юлаевцев» Андрей Зюзин, известный тренер, хоккеист, призер чемпионатов мира и Европы.
«Красную машину», по его словам, «уже применяют в сборных командах, во многих клубах страны, поэтому в Башкортостане мы обязательно должны к ней тоже подключиться», убежден Зюзин.
Он также заявил, что благодаря этой программе у хоккеистов повышается уровень профессионализма: «Здесь спортсменов готовят для сборной страны».
Зюзин также рассказал, что в регионе для развития хоккея недостаточно льда, школ и тренеров, а «Красная машина» по федеральной программе помогает строить катки в разных городах страны, а также спорткомплексов с ледовым покрытием.