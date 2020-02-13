Башкирия планирует включиться в «Красную машину», чтобы построить спорткомплекс

Программу разрабатывает Федерация хоккея России при поддержке министерства спорта. С инициативой войти в нее выступил воспитанник «юлаевцев» Андрей Зюзин, известный тренер, хоккеист, призер чемпионатов мира и Европы.

«Красную машину», по его словам, «уже применяют в сборных командах, во многих клубах страны, поэтому в Башкортостане мы обязательно должны к ней тоже подключиться», убежден Зюзин.

Он также заявил, что благодаря этой программе у хоккеистов повышается уровень профессионализма: «Здесь спортсменов готовят для сборной страны».