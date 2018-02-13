Керлингисты Брызгалова и Крушельницкий завоевали бронзу на Олимпиаде

В борьбе за третье место они обыграли команду Норвегии.

Впервые спортсмены из России завоевали олимпийскую медаль в керлинге.

Вчера, 12 февраля, завершилась игра за третье место между командами из России и Норвегии. Россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий обыграли норвежцев – 8:4 и завоевали первую олимпийскую медаль в керлинге в истории российского спорта.

Напомним, на Олимпиаде в Пхенчхане первым из атлетов из России медаль завоевал уфимский шорт-трекист Семен Елистратов (бронза на дистанции 5000 м), а вчера, 12 февраля, завершились командные соревнования у фигуристов, на которых россияне завоевали серебро.