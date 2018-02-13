Керлингисты Брызгалова и Крушельницкий завоевали бронзу на Олимпиаде
Сегодня, 11:24СпортРазиф АбдуллинФото: ria.ru
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В борьбе за третье место они обыграли команду Норвегии.
Сюжеты: Наши в Пхенчхане
Впервые спортсмены из России завоевали олимпийскую медаль в керлинге.
Вчера, 12 февраля, завершилась игра за третье место между командами из России и Норвегии. Россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий обыграли норвежцев – 8:4 и завоевали первую олимпийскую медаль в керлинге в истории российского спорта.
Напомним, на Олимпиаде в Пхенчхане первым из атлетов из России медаль завоевал уфимский шорт-трекист Семен Елистратов (бронза на дистанции 5000 м), а вчера, 12 февраля, завершились командные соревнования у фигуристов, на которых россияне завоевали серебро.
Теперь в неофициальном командном зачете Россия находится на 10-м месте. На первых трех местах в этом заочном соревновании находятся Германия, Нидерланды и США.
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