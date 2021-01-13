Шамиль Газизов вернулся в ФК «Уфа»

Напомним, до июля 2020 года Газизов являлся гендиректоров ФК «Уфа», однако после перешёл в «Спартак» на ту же должность. 8 декабря стало известно о его увольнении. СМИ связывали это с конфликтов внутри управления. Однако ни клуб, ни Газизов информацию не подтвердили. Mkset он сказал, что это было его решением.