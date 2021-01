Шамиль Газизов вернулся в ФК «Уфа»

Бывшие генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов приступил к работе в ФК «Уфа», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя совета директоров клуба Ростислава Мурзагулова.

Напомним, до июля 2020 года Газизов являлся гендиректоров ФК «Уфа», однако после перешёл в «Спартак» на ту же должность. 8 декабря стало известно о его увольнении. СМИ связывали это с конфликтов внутри управления. Однако ни клуб, ни Газизов информацию не подтвердили. Mkset он сказал, что это было его решением. Как рассказал Ростислав Мурзагулов РИА «Новости», пока должность Газизова не определена. Они довогорились, что последний будет помогать футбольному клубу, обсуждать проблемы, вопросы и задачи, а в каком качестве — неважно. Главное, что «Уфа» — это родной клуб для него, а он родной для клуба человек, сказал Мурзагулов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter