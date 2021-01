Опорный полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал интерес к своей персоне со стороны клубов Английской премьер-лиги.

Ранее сообщалось о том, что 22-летнего чеха хочет приобрести «Вест Хэм». «Сейчас я полностью сконцентрирован на «Спартаке» и делаю все, что в моих силах, – приводит «Советский спорт» слова Крала. – Всякое случается, и все решения зависят от клуба. Когда я был маленьким, я смотрел АПЛ и мне нравится эта лига. Играть там – конечно, мечта. Но сейчас самое важное для меня – делать все что в моих силах, выступая за «Спартак».

