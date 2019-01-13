В Башкирии сменят руководство волейбольного клуба «Урал» - источник

Нынешнего президента волейбольного клуба «Урал» Марата Марданова заменит Валерий Багметов, сообщил Медиакорсети информированный источник. Официально об этом сообщат на следующей неделе, возможно, во вторник, 15 января.

Марат Марданов возглавляет ВК «Урал» с 2015 года. За время его руководства в клубе трижды менялись тренеры. Клуб не смог выполнить поставленную перед ним задачу выхода в плей-офф, пояснил собеседник. Основная причина такой ситуации – несбалансированность состава команды из-за того, что клуб проводил «политику Москвы», приобретая игроков по рекомендациям извне, пояснил он.

Новым руководителем клуба станет Валерий Багметов, сообщил собеседник.

Валерий Багметов - один из основателей клуба, бывший главный тренер уфимского волейбольного клуба (тогда назывался «Нефтяник Башкортостана») с 1992 по 2001 годы. При нем клуб за пять лет вышел из второй лиги в суперлигу. Высшие достижения клуба при нем – пятое место в чемпионате России (сезон 1997/98) и серебряный призер Кубка России (1999).