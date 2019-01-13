Штаб ФК «Уфа» не может улететь в Москву

Сегодня, 13 января, стало известно, что из уфимского аэропорта никак не могут вылететь в Москву сотрудники административного штаба футбольного клуба «Уфа». Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на руководителя пресс-службы клуба Сергей Тыртышного.

В аэропорту застряли сотрудники пресс-службы, видеооператоры и врач.

По их данным, сначала авиарейс «Уфа-Москва» задержали из-за метели более чем на три часа, затем пассажиров пригласили на посадку и даже завели в самолет, однако вылет был вновь отменен.

Как пояснила Медиакорсети пресс-секретарь Международного аэропорта «Уфа» Татьяна Ризван, теперь задержка вылета оказалась связана с вероятной неисправностью самолета. Вылет самолет пока отложен до 13.00 уфимского времени.