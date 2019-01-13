«Салават Юлаев» проиграл «Сибири» на выезде

Сегодня уфимский «Салават Юлаев» уступил в гостевой игре в Новосибирске местной «Сибири».

В первом периоде Линус Умарк открыл счет встречи, но хозяева поля сумели достаточно быстро отыграться. Ничейный счет 1:1 продержался до третьего периода.

В третьей двадцатиминутке «Сибирь» вышла вперед, но Владимир Жарков восстановил равенство в счете. За восемь минут до конца встречи нападающий «Сибири» вышел один на один с Юха Метсолой, Григорий Панин зацепил атакующего игрока клюшкой и заработал буллит.

Егор Миловзоров его реализовал и вывел «Сибирь» вперед. Тренерский штаб «юлаевцев» в конце матча выпустил шестого игрока вместо вратаря, но усилия уфимцев сравнять счет во второй раз не увенчались успехом. А Максим Казаков забросил шайбу в пустые ворота за секунду до сирены.