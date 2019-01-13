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«Салават Юлаев» проиграл «Сибири» на выезде
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«Салават Юлаев» проиграл «Сибири» на выезде

13 января, 18:08СпортРазиф АбдуллинФото: hcsalavat.ru
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