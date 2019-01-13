Голкипер Шелия покинет Уфу

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Это первое сообщение ФК "Уфа" о расторжении контракта в рамках зимнего трансферного окна.
Накануне, 12 января, стало известно, что футбольный клуб «Уфа» прекратил трудовой договор с голкипером Гиорги Шелией. Уточняется, что данное решение было принято по обоюдному согласию сторон. Свою карьеру Шелия продолжит в команде «Тамбов».
- Гиорги Шелия перешел в «Уфу» зимой 2016-го года, за это время вратарь провел 29 матчей в составе нашей команды, - сообщили в пресс-службе ФК «Уфа».
Как уточнил ранее генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов, уфимский клуб нынешней зимой расстанется с пятью футболистами.
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