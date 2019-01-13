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Голкипер Шелия покинет Уфу
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Sheliya jpg crop1547219378 ejw 920

Голкипер Шелия покинет Уфу

13 января, 11:29СпортТатьяна МайороваФото: сайт ФК "Уфа "
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