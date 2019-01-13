Голкипер Шелия покинет Уфу

Накануне, 12 января, стало известно, что футбольный клуб «Уфа» прекратил трудовой договор с голкипером Гиорги Шелией. Уточняется, что данное решение было принято по обоюдному согласию сторон. Свою карьеру Шелия продолжит в команде «Тамбов».