К 100-летию образования Башкирии откроется новый спортивный комплекс

После открытия Межгорье примет ряд республиканских соревнований по бадминтону, мини-футболу, волейболу.

В микрорайоне Юго-Западный Межгорья готовится к сдаче физкультурно-оздоровительный комплекс, который вошел в программы «100 объектов к 100-летию образования РБ», сообщили в пресс-службе правительства республики. Из внебюджетных источников на реконструкцию комплекса потрачено более 100 миллионов рублей.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Межгорье – это трехэтажное здание, на первом этаже которого находится спортивный зал под игровые виды спорта, душевые, гардероб и лыжная база. На втором этаже располагаются тренажерный зал, медицинский кабинет, душевые, раздевалки и подсобные помещения. На третьем этаже находится зал для занятий настольным теннисом и зал единоборств.