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В Уфе участница фан-клуба «Салават Юлаев» скончалась в ДТП
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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В Уфе участница фан-клуба «Салават Юлаев» скончалась в ДТП

Сегодня, 10:40СпортРустэм БашкирцевФото: ВК-группа "Салават Юлаев".
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