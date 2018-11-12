В Уфе участница фан-клуба «Салават Юлаев» скончалась в ДТП

11 ноября скончалась Ирина Шагалиева, которая ездила на выездные игры «Салавата Юлаева» и активно болела на домашних играх, сообщили в группе фанатов хоккейного уфимского клуба.

Известно, что девушка скончалась в ДТП. Авария произошла в ночь с 10 на 11 ноября в районе остановки «Юрюзань» в Уфе.

- Сложно подобрать какие-либо слова, ещё совсем недавно она приехала с двойника Нижний Новгород - Нижнекамск, постоянно радовала всех своей улыбкой и красотой, была очень добрым и жизнерадостным человеком, - пишут в сообщении группы в социальной сети.