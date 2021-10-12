Джонс-младший считает, что Фьюри во всем превосходит Уайлдера

Американский боксер Рой Джонс-младший считает, что британец Тайсон Фьюри намного сильнее своего бывшего соперника из США Деонтея Уайлдера.
«По моему мнению, Фьюри умнее как боксер. Он просто лучше. Я считаю, он выиграл все три боя. Я был уверен, что если Уайлдер не станет контролировать бой с самого первого раунда, то он проиграет. Это и произошло», — приводит слова Джонса-младшего «Советский спорт», ссылаясь на «РИА Новости».
Напомним, что Фьюри является чемпионом свертяжелого веса по версиям The Ring и WBC. Последний пояс он как раз забрал у Уайлдера.