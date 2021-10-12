Джонс-младший считает, что Фьюри во всем превосходит Уайлдера

«По моему мнению, Фьюри умнее как боксер. Он просто лучше. Я считаю, он выиграл все три боя. Я был уверен, что если Уайлдер не станет контролировать бой с самого первого раунда, то он проиграет. Это и произошло», — приводит слова Джонса-младшего «Советский спорт», ссылаясь на «РИА Новости».