Джонс-младший считает, что Фьюри во всем превосходит Уайлдера

Джонс-младший считает, что Фьюри во всем превосходит Уайлдера
Джонс-младший считает, что Фьюри во всем превосходит Уайлдера
Вчера, 18:20СпортФото: pixabay.com
В прошлые выходные британец второй раз в своей карьере победил американца.

Американский боксер Рой Джонс-младший считает, что британец Тайсон Фьюри намного сильнее своего бывшего соперника из США Деонтея Уайлдера.

«По моему мнению, Фьюри умнее как боксер. Он просто лучше. Я считаю, он выиграл все три боя. Я был уверен, что если Уайлдер не станет контролировать бой с самого первого раунда, то он проиграет. Это и произошло», — приводит слова Джонса-младшего «Советский спорт», ссылаясь на «РИА Новости».

Напомним, что Фьюри является чемпионом свертяжелого веса по версиям The Ring и WBC. Последний пояс он как раз забрал у Уайлдера.

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