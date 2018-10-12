Владимир Путин пообещал выполнить просьбу юной спортсменки из Уфы

После пленарного заседания «Физическая культура и спорт: новые задачи развития» Владимир Путин побеседовал со спортсменами, обладающими спортивными знаками отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в число которых входит семья Крутько из Уфы. Семья выполнила нормативы ГТО на золотые отличия. Дарья Крутько из уфимской спортивной школы №16 спросила у президента, выполнял ли он нормативы.

Мне особенно не нужно было готовиться, потому что я борьбой занимался, имел разряд, мне можно было ГТО не сдавать. Но я все равно побегал, попрыгал и знак получил, рассказал Путин.

Во время беседы девочка попросила у президента спортивный инвентарь.