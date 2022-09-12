Салихамиджич прокомментировал информацию об интересе «Баварии» к Кейну

Салихамиджич прокомментировал информацию об интересе «Баварии» к Кейну

Салихамиджич прокомментировал информацию об интересе «Баварии» к Кейну

Вчера, 22:06
Спорт
Фото: pxhere.com
Функционер отметил, что в клубе укомплектована позиция форварда.

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал появившуюся информацию об интересе мюнхенского клуба к форварду «Тоттенхэма» Гарри Кейну. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на зарубежные СМИ.

Как сказал функционер, немецкая команда не контактировала с представителями английского футболиста. Салихамиджич считает, что позиция нападающего укомплектована в клубе.

Добавим, что действующее соглашение Гарри со «шпорами» рассчитано до лета 2024 годв. Рыночная стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро.

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