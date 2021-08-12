Президент России представил к награде участников Олимпийских игр из Башкирии

Стало известно о награждении участников Олимпийских игр в Токио, соответствующий указ был подписан Президентом России Владимиром Путином. Сообщается, что к государственной награде приставлены также спортсмены из Башкирии.
Так, завоевавшая «золото» в командном зачете рапиристка Аделина Загидуллина будет награждена Орденом Дружбы, а рапирист Тимур Сафин – серебряный призер летних игр в Токио 2020 года - получит от главы государства медаль ордена «За заслуги перед Отечеством I степени».
Напомним, что по итогам летних Олимпийских игр 2020 года команда из России заняла 5 место в общем медальном зачете. Так, всего была завоевана 71 медаль, из которых 20 - "золото".