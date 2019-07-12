Юные уфимские спортсмены завоевали 15 медалей на МДИ-2019

В первый соревновательный день 53-х летних Международных детских игр в Уфе были разыграны медали в плавании, фехтовании, дзюдо и скалолазании.

Первую золотую медаль в копилку команды из Уфы принесла дзюдоистка, воспитанница муниципальной спортшколы «Батыр» Алия Мухаметьянова. В течение дня на пьедестал взошли уфимские пловцы, дзюдоисты и фехтовальщики. Всего они завоевали 15 медалей: 4 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых.

Фехтовальщики принесли в копилку сборной Уфы три медали: серебро завоевал Николай Киреев, бронзовые медали - Ирина Красноперова и Елизавета Первушина.

Юные дзюдоисты заслужили 10 медалей разного достоинства: золото - Алия Мухаметьянова (48 кг), Алина Галиева (52 кг), Тимофей Шеин (36 кг); серебро – Полина Микитова (40 кг), Булат Рахимов (45 кг); бронза – Ксения Самойлова (57 кг), Аскар Якупов (40 кг), Камиль Гильязов (50 кг), Егор Каленов (55 кг), Наиль Гареев (73 кг).

В плавании на дистанции 100 метров брассом золотую медаль завоевала Виктория Лисицкая. А в эстафете 4х100 метров вольным стилем серебро завоевала уфимская команда – Владислав Башаров, Дмитрий Каширин, Виктория Лисицкая, Мария Рашитова.