Уфимские команды одержали первые победы в футбольном турнире МДИ-2019

Вчера, 11 июля, на стадионе «Нефтяник» прошел первый день футбольного турнира Международных детских игр в Уфе. Обе уфимские команды показали хорошие результаты.

Команда девочек сыграла два матча. В первом юные уфимки обыграли израильскую команду «Эмек Хефер» с разгромным счетом 13:1. Во второй игре уфимские футболистки одержали волевую победу над венгерскими сверстницами. Они выиграли у команды «Жомбатели» 4:2, уступая 0:2.

Эти три команды и выявят победителя, они должны сыграть между собой два круга.

Команда мальчиков Уфы обыграла греческую «Анатолики Мани» 2:0 и корейскую «Тэгу» со счетом 5:2. Юношеский турнир куда представительней. В нем принимают участие 16 команд. Они разбиты на четыре группы. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в четвертьфинал турнира.

Кроме уфимской команды в турнире принимает участие команда из Нефтекамска. Вчера она также одержала две победы, обыграв «Хадэру» из Израиля — 4:3 и канадскую «Келоуну» — 12:0.

Надо сказать, что команды в турнире явно не равные. Например, вчера команда из венгерского города Шопрон обыграла сверстников из израильского Беэр Шева со счетом 23:1. На табло фиксировались такие результаты матчей, как 15:0, дважды 12:0. Вот все результаты вчерашних игр.