Команда Уфы завоевала серебряную медаль в эстафете на Международных детских играх
12 июля, 09:17СпортРазиф АбдуллинФото: Пресс-служба минспорта РБ
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Они уступили победителям 1,23 секунды.
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Команда Уфы в составе Владислава Башарова, Дмитрия Каширина, Марии Рашитовой и Виктории Лисицкой завоевала серебряные медали в смешанной эстафете кролем 4 на 100 метров на Международных детских играх в Уфе. Об этом сообщил министр спорта Руслан Хабибов на своей странице Вконтакте.
Юные уфимские пловцы уступили команде из Казани всего 1,23 секунды. Результат казанской команды (Ксения Беляева, Карина Джоглидзе, Артем Вяткин, Данила Воронин) - 3,54.45.
Вчера, 11 июля, первую золотую награду в составе уфимской команды завоевала дзюдоистка из Уфы Алия Мухаметьянова.
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