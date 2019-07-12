Команда Уфы завоевала серебряную медаль в эстафете на Международных детских играх

Команда Уфы в составе Владислава Башарова, Дмитрия Каширина, Марии Рашитовой и Виктории Лисицкой завоевала серебряные медали в смешанной эстафете кролем 4 на 100 метров на Международных детских играх в Уфе. Об этом сообщил министр спорта Руслан Хабибов на своей странице Вконтакте.