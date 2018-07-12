Линус Умарк: Мы сможем стать сильнее как команда

Игроки уфимской команды уже прошли медицинский осмотр. По традиции это было сделано в стенах республиканской клинической больницы. В расположение команды приехали также все легионеры. В том числе главная звезда юлаевцев - швед Линус Умарк.

Вчера, 11 июля, хоккеисты, тренерский штаб и персонал команды провели собрание. Прошло оно в раздевалке, где коллективу сначала представили новичков команды, а затем были озвучены планы на межсезонье и задачи на сам предстоящий сезон.

Цели были поставлены как всегда высокие, но без конкретики. Главное - выход в плей-офф, а дальше "война" покажет.

Настроение в команде - позитивное. Все игроки настроены на продуктивную работу. В интервью клубной пресс-cлужбе лидер юлаевцев Линус Умарк вспомнил прошлый сезон, выразив надежду, что новый сезон получится еще лучше.

- Весь сезон мы чередовали победы с поражениями, - сказал он. - Надеюсь, в этом году старт будет лучше. Но самое важное сейчас - хорошо провести сборы, стать сплоченной командой. Чтобы хорошо выступить в сезоне - необходимо много работать.

- Говорят, поражения делают сильнее, так ли это?

- Когда ты проигрываешь, ты хочешь сыграть лучше в следующий раз. По именам у нас сильный состав, но я думаю, что мы сможем стать сильнее именно как команда.

- В команде новые игроки, с кем-то знакомы?