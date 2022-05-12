Юрген Клопп сожалеет о переходе Эрлинга Холанда в "Манчестер Сити"

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на Daily Mail, немецкий наставник "Ливерпуля" считает, что основной конкурент "красных" в борьбе как за внутренние, так и за международные трофеи приобрел в лице норвежского голеадора серьезное усиление и уверен, что у бомбардира все будет складываться в Англии достаточно легко.