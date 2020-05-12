«Ливерпуль» все еще хочет подписать Вернера

Мерсисайдцы предложили немцу пятилетний контракт с зарплатой десять миллионов евро в год, включая бонусы. Более того, Вернер является приоритетной трансферной целью главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Переговоры клуба с игроком находятся на продвинутой стадии. К тому же несмотря на то, что «Лейпциг» активно ищет варианты, как заработать на этой сделке, не исключено, что из-за пандемии немецкий клуб согласится понижении трансферной стоимости Вернера.

Впрочем, пока сделка не оформлена, Тимо стал объектом интереса ряда других клубов. Журналисты сообщают, что с его агентом Карлом-Хайнцем Ферстером связались «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Эти клубы воспользовались тем, что «Ливерпуль» намерен взять паузу в переговорах. Сообщается, что английскому клубу нужно больше времени для того, чтобы решить, стоит ли делать официальное предложение о переходе игрока. Камнем преткновения может стать влияние пандемии коронавируса на ближайшее трансферное окно.

Пока что главной суммой в сделке являются шестьдесят миллионов евро, которые прописаны в качестве отступных в контракте Вернера. Впрочем, в «Ливерпуле» боятся, что финансовый кризис может помешать даже топ-клубам совершать громкие трансферы по окончании сезона.

Однако «Ливерпуль» продолжает следить за теми игроками на рынке, которые могли бы усилить состав команды Клоппа. В частности, мерсисайдцы готовы подписать контракты с двумя игроками «Наполи». Именно «Ливерпуль» является фаворитом в борьбе за защитника неаполитанцев Калиду Кулибали. Мерсисайдцы готовы включить в сделку защитника Деяна Ловрена, который отправится в «Наполи». Также на сенегальца претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Реал», однако отмечается, что для них покупка центрального защитника не является приоритетом. Отметим, что в текущем сезоне 28-летний Кулибали провел пятнадцать матчей в Серии А.

Если перейти на сайт Betonmobile.ru, то можно увидеть, что большинство трансферных новостей касается форварда «Наполи» Дриса Мертенса. Летом у него заканчивается срок контракт с неаполитанским клубом, поэтому в качестве свободного агента он может перейти в любую команду.

Сообщается, что продлевать соглашение с «Наполи» он не намерен, поэтому может продолжить карьеру в «Ливерпуле». Мерсисайдцы заинтересованы в подписании бельгийца в связи с вероятной продажей Дивока Ориги или Джердана Шакири. Мертенсу предложат трехлетний контракт. Ранее сообщалось об интересе к Мертенсу со стороны «Ромы», «Ювентуса», «Интера», «Ньюкасла» и «Челси».