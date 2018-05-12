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Полузащитник “Уфы” Дмитрий Стоцкий следующий сезон сыграет за “Краснодар”
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Полузащитник “Уфы” Дмитрий Стоцкий следующий сезон сыграет за “Краснодар”

Сегодня, 20:10СпортЗиля Аскерова
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