Полузащитник “Уфы” Дмитрий Стоцкий следующий сезон сыграет за “Краснодар”

Как мы сообщали ранее , в клубе эту информацию пока не подтверждали и опровергали. Сегодня ФК “Уфа” официально заявила о трансфере полузащитника в “Краснодар”.

«Дмитрий Стоцкий перешел в «Уфу» в феврале 2015 года, за этот период Стоцкий провел 102 матча за нашу команду и забил 10 голов. В текущем сезоне чемпионата России Стоцкий сыграл в 28 матчах, в которых забил три гола и отдал восемь голевых передач», - говорится в официальном сообщении.