Полузащитник “Уфы” Дмитрий Стоцкий следующий сезон сыграет за “Краснодар”
Сегодня, 20:10СпортЗиля Аскерова
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Информация о переходе Дмитрия Стоцкого в “Краснодар” подтвердилась.
Как мы сообщали ранее, в клубе эту информацию пока не подтверждали и опровергали. Сегодня ФК “Уфа” официально заявила о трансфере полузащитника в “Краснодар”.
«Дмитрий Стоцкий перешел в «Уфу» в феврале 2015 года, за этот период Стоцкий провел 102 матча за нашу команду и забил 10 голов. В текущем сезоне чемпионата России Стоцкий сыграл в 28 матчах, в которых забил три гола и отдал восемь голевых передач», - говорится в официальном сообщении.
Напомним, 13 мая болельщики «Уфы» до матча с «Тосно» смогут сфотографироваться и взять автографы у Дмитрия Стоцкого.
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