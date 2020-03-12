ХК «Ак Барс» не пустит болельщиков на матч с «Салаватом Юлаевым» из-за коронавируса

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» приостановил продажу билетов на матч с уфимским «Салаватом Юлаевым». Решение было принято правительством Татарстана в связи с угрозой коронавируса. Об этом сообщает портал «Реальное время».

Известно, что команды будут бороться между собой в полуфинале Восточной конференции Кубка Гагарина. Матчи пройдут в «Татнефть Арене» 18 и 20 марта.