ХК «Ак Барс» не пустит болельщиков на матч с «Салаватом Юлаевым» из-за коронавируса
Вчера, 17:52СпортКарина МамаеваФото: Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"/ vk.com
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Игры пройдут на стадионе без зрителей.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» приостановил продажу билетов на матч с уфимским «Салаватом Юлаевым». Решение было принято правительством Татарстана в связи с угрозой коронавируса. Об этом сообщает портал «Реальное время».
Известно, что команды будут бороться между собой в полуфинале Восточной конференции Кубка Гагарина. Матчи пройдут в «Татнефть Арене» 18 и 20 марта.
Напомним, накануне в Башкирии с подозрением на коронавирус госпитализировали жительницу Уфы. Не так давно она вернулась из Австрии, где, к слову, сейчас отдыхает глава министерства финансов республики Лира Игтисамова.
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