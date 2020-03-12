Евгений Ловчев: «Кутепов – провал «Спартака»

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Экс -футболист красно-белых и сборной резюмировал очередную игру команды в рамках чемпионата России.
Экс -футболист московского «Спартака» и сборной России раскритиковал игру защитника Ильи Кутепова в матче красно-белых против «Краснодара» в рамках РПЛ. Об этом сообщает «Советский спорт».
- Гол «Краснодара» стал следствием очередной ошибки Ильи Кутепова. Специально пересмотрел повтор и не понимаю, как можно так атаковать нападающего, находящегося спиной к воротам. Увы, для Кутепова это норма. Его позиция – самая провальная в «Спартаке», - отметил Евгений Ловчев.
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