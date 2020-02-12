Баскетболист Антон Понкрашов: Молодым трудно пробиться в наши клубы

- Молодые даже не участвуют в тренировочном процессе. Сейчас в каждой команде есть почти три готовые пятерки. Такая ситуация в любой команде из числа фаворитов, которые комплектуются под определенные задачи. Выходит, что места молодым нет, - отметил Антон Понкрашов в интервью sovsport.