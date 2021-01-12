Червиченко назвал бредом возможное возвращение Промеса в «Спартак»

«Это из разряда бреда. Игрок точно не стал лучше. Нельзя два раза войти в одну и ту же реку. Промес в «Спартаке» не всегда блистал. Были и тусклые матчи. В «Севилье» у него не получилось. Он вернулся в Голландию и потом стал ножиками баловаться. Не считаю, что это хорошая история для «Спартака»: престарелый хулиган с ножом возвращается в команду. Если бы он шел задаром, можно было бы взять на сезон. И то, на чье место? Есть Джордан Ларссон, который примерно такого же профиля. Мне он сейчас больше нравится. Может быть, и Эсекиэль Понсе не хуже Промеса. Менять одно на другое – только время терять. Тем более Александр Соболев поправится.