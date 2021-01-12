Червиченко назвал бредом возможное возвращение Промеса в «Спартак»

Червиченко назвал бредом возможное возвращение Промеса в «Спартак»

Сегодня, 01:16СпортPhoto: pxhere.com
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что красно-белым не стоит возвращать нападающего «Аякса» Квинси Промеса.

«Это из разряда бреда. Игрок точно не стал лучше. Нельзя два раза войти в одну и ту же реку. Промес в «Спартаке» не всегда блистал. Были и тусклые матчи. В «Севилье» у него не получилось. Он вернулся в Голландию и потом стал ножиками баловаться. Не считаю, что это хорошая история для «Спартака»: престарелый хулиган с ножом возвращается в команду. Если бы он шел задаром, можно было бы взять на сезон. И то, на чье место? Есть Джордан Ларссон, который примерно такого же профиля. Мне он сейчас больше нравится. Может быть, и Эсекиэль Понсе не хуже Промеса. Менять одно на другое – только время терять. Тем более Александр Соболев поправится.

Плюс есть Александр Кокорин. И куда Промеса ставить?» - приводит слова Червиченко «Советский спорт».

Напомним, Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и помог команде выиграть чемпионат и Суперкубок России.

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