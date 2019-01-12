Радий Хабиров на встрече с руководством ФК «Уфа»: Хотелось бы стремиться к солнцу

Сегодня, 12 января, Радий Хабиров встретился с генеральным директором футбольного клуба «Уфа» Шамилем Газизовым, главным тренером Дмитрием Кириченко и игроком команды Дмитрием Живоглядовым. На встрече присутствовал и председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов.

-Первое. Понятно, что вы нас в некотором смысле избаловали вашими достижениями прошлого года. И раз уж вы нас однажды побаловали, как и все люди, мы хотим, чтобы это продолжалось. Цель нашей встречи – не столько постановка задач. Нам бы очень хотелось, чтобы вы каким-то образом осознали текущую ситуацию, перегруппировались и проявили самые лучшие качества футбольного клуба, сохранив своё место в Премьер-лиге, - отметил врио главы республики.

-Второе. Конечно, всегда хотелось бы стремиться к солнцу, вверх. Чтобы вы порадовали нас более серьезными достижениями. Со своей стороны хочу сказать, что все те меры поддержки, которые оказывали республика и наши коллеги – крупные предприятия, будут сохранены. Мы всё это учли. Поэтому можете работать в этой части в спокойном режиме.

-Понимаю, что футбол – это дело довольно затратное. Но у меня есть внутренняя уверенность, что, когда на поле играют такие ребята, как Дима Живоглядов, на них смотрят тысячи пацанов и приходят в футбол. Мы их затаскиваем с улицы, уводим от ненужных компаний, неправильного поведения. Поэтому мы бы очень хотели, чтобы у нас появлялись такие ребята и были примером для молодёжи.

Также Радий Хабиров отметил необходимость строительства стадиона.

-Знаю, что есть идея строительства стадиона. Сразу говорю, что она не умерла. Считаю, что стадион как таковой нам нужен. Но есть ряд вопросов, которые нам надо обсудить в рабочем режиме. Потому что заказчиками всё равно будете вы. Понятно, что мы его построим, а потом будем содержать, убирать. А он не работает. Нам важно продумать такой стадион, который работает. Пусть детишки заходят туда с восьми утра, а взрослые выходят поздно ночью. Мы в Московской области в футбол допоздна играли, в некотором смысле ночная лига.