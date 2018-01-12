Уроженец Башкирии занял второе место на пятом Kубке Ibu по биатлону
Сегодня, 12:21СпортЗлата Зукович
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Разрыв с лидером гонки составил 33 секунды.
Сюжеты: Болеем за наших
Уроженец Межгорья Пётр Пащенко в индивидуальной гонке на 20 километров на пятом этапе кубка Ibu по биатлону занял второе место, уступив на 33 секунды французу Жану-Гийому Беатриксу, сообщает «БСТ».
Третьем место занял Владимир Чепелин из Белоруссии. Еще один представитель Башкирии Эдуард Латыпов оказался на 32 месте.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей