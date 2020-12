Димитар Бербатов: Если Погба перейдет в другой клуб, то «МЮ» будет его не хватать

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов оценил возможный уход из английской команды центрального полузащитника Поля Погба.

Ранее агент Мино Райола, представляющий интересы 27-летнего француза, заявил, что карьера игрока в стане «красных дьяволов» приближается к концу. «Я могу понять, если Поль действительно недоволен своим нынешним положением дел в клубе – держу пари, что так оно и есть, ведь он редко попадает в стартовый состав. Если Погба перейдет в другую команду и наберет свою лучшую форму, то «МЮ» будет его не хватать. Однако в случае, если он продолжит играть так же, как сейчас, то его продажа не станет неудачей для Манчестера, – приводит слова Бербатова «Советский спорт» с ссылкой на Goal.

