Димитар Бербатов: Если Погба перейдет в другой клуб, то «МЮ» будет его не хватать

«Я могу понять, если Поль действительно недоволен своим нынешним положением дел в клубе – держу пари, что так оно и есть, ведь он редко попадает в стартовый состав. Если Погба перейдет в другую команду и наберет свою лучшую форму, то «МЮ» будет его не хватать. Однако в случае, если он продолжит играть так же, как сейчас, то его продажа не станет неудачей для Манчестера, – приводит слова Бербатова «Советский спорт» с ссылкой на Goal.