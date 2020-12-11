Димитар Бербатов: Если Погба перейдет в другой клуб, то «МЮ» будет его не хватать

Димитар Бербатов: Если Погба перейдет в другой клуб, то «МЮ» будет его не хватать

Вчера, 14:46СпортPhoto: pxhere.com
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов оценил возможный уход из английской команды центрального полузащитника Поля Погба.

Ранее агент Мино Райола, представляющий интересы 27-летнего француза, заявил, что карьера игрока в стане «красных дьяволов» приближается к концу.

«Я могу понять, если Поль действительно недоволен своим нынешним положением дел в клубе – держу пари, что так оно и есть, ведь он редко попадает в стартовый состав. Если Погба перейдет в другую команду и наберет свою лучшую форму, то «МЮ» будет его не хватать. Однако в случае, если он продолжит играть так же, как сейчас, то его продажа не станет неудачей для Манчестера, – приводит слова Бербатова «Советский спорт» с ссылкой на Goal.

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