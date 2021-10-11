Холанд отклонил предложение дортмундской «Боруссии» о подписании нового контракта

Как сообщает «Советский спорт», руководство немецкой команды предложило форварду сборной Норвегии новый контракт с улучшенными условиями, в частности зарплата Холанда должна была увеличиться вдвое. Однако норвежец отказался подписывать новое соглашение, рассчитывая следующим летом перебраться в один из топ-клубов Европы.