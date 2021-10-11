Холанд отклонил предложение дортмундской «Боруссии» о подписании нового контракта

Холанд отклонил предложение дортмундской «Боруссии» о подписании нового контракта
Холанд отклонил предложение дортмундской «Боруссии» о подписании нового контракта
Вчера, 21:22СпортФото: pxfuel.com
Нападающий перешел в стан «шмелей» из «Ред Булл Зальцбург».

«Боруссия Дортмунд» намерена продлить действующее соглашение с норвежцем Эрлином Холандом.

Как сообщает «Советский спорт», руководство немецкой команды предложило форварду сборной Норвегии новый контракт с улучшенными условиями, в частности зарплата Холанда должна была увеличиться вдвое. Однако норвежец отказался подписывать новое соглашение, рассчитывая следующим летом перебраться в один из топ-клубов Европы.

Добавим, нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Холанд провел пять матчей за дортмундскую команду и записал на свой счет семь забитых мячей и четыре голевые передачи.

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