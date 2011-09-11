«Салават Юлаев» и «Атлант» впервые разыграют Кубок «Локомотива»

После церемонии прощания с трагически погибшими хоккеистами руководство КХЛ, клубов и профсоюз игроков приняли решение о переименовании Матча открытия сезона. Отныне стартовая игра каждого сезона между победителем и финалистом плей-офф предыдущего сезона КХЛ будет называться матчем за Кубок «Локомотива».