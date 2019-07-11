Все флаги в гости к нам: Международные Детские игры в Уфе не обошлись без скандала

Медиакорсеть побывала на торжественной церемонии открытия Международных детских игр в Уфе. В церемонии организаторы использовали одну половину «Уфа-арены», вторая была закрыта от зрителей, там готовились артисты и другие участники шоу. Это как раз и вызвало довольно неоднозначную реакцию горожан - поскольку вход на церемонию открытия был исключительно для приглашенных лиц и при аккредитации СМИ разных стран. Некоторые же уфимцы сочли, что вход для всех будет свободным. Однако многих родителей с детьми пришлось буквально разворачивать обратно, что, очевидно, испортило людям праздник. Вероятно, что организаторы мероприятия не совсем корректно донесли информацию.

Все происходило, как и на взрослых Олимпийских играх. Делегации 84 городов из 29 стран мира выходили под овации зрителей на подиум, а потом занимали свои места в зале.

Фото: Артур Салимов

Фото: Артур Салимов

Настроение было дружеским, всех принимали аплодисментами.

Фото: Артур Салимов

Фото: Артур Салимов

Самую представительную иностранную делегацию прислал Израиль – девять команд из девяти городов. На втором месте – Словения, она прислала спортсменов из восьми городов.

Фото: Артур Салимов

Фото: Артур Салимов

Ведущий старался дать какую-то яркую деталь о странах-участниках. В одной стране снимали сериал «Игра престолов», другая стала прародительницей Олимпийских игр, в третьей – родился футбол.

Фото: Артур Салимов

Фото: Артур Салимов

Разумеется, самая горячая встреча ожидала команды российских городов, только Башкирия представила девять команд из городов Уфа, Стерлитамак, Салават, Туймазы, Октябрьский, Нефтекамск, Кумертау, Бирск, Белорецк.

Фото: Артур Салимов

Фото: Артур Салимов

Врио главы Башкирии Радий Хабиров прочитал приветственное слово участникам Игр от имени президента страны Владимира Путина. В нем он, помимо прочего, заявил о важности спортивных состязаний.

Участников Игр поздравили даже из космоса. Космонавт Алексей Овчинин обратился к детям со станции МКС:

Фото: Артур Салимов

- Космос и спорт – то, что неизменно объединяет людей всего мира. Достижения в этих областях признаются достижениями всего человечества и становятся предметом гордости для всех нас. Возможно, для кого-то из вас Игры станут ступенькой к мировым рекордам и олимпийским медалям. Сделайте шаг к большим победам!

Как оказалось, в Уфу приехал и основатель детских Игр Метод Клеменц. Он организовал первые Международные детские игры в 1968 году в югославском городе Целе. Тогда в них приняли участие девять городов из семи стран.

Фото: Артур Салимов

Всего в Уфу прибыли почти две тысячи юных спортсменов в возрасте от 12 до 15 лет.

Фото: Артур Салимов

В зал торжественно внесли официальный флаг МДИ-2019, все приветствовали поднятие флага стоя.

Фото: Артур Салимов

Фото: Артур Салимов

После слов главы администрации Уфы Ульфата Мустафина произошло то, что происходит на Олимпиаде: был зажжен огонь соревнований. Огонь зажгли у Монумента дружбы, зрители увидели это на экране.

Фото: Артур Салимов

Затем главный судья МДИ-2019 Андрей Кривошеев и юные спортсмены, участники предыдущих Игр, зачитали клятвы судей и спортсменов. Они поклялись уважать соперника, соблюдать спортивные правила и быть честными.

Фото: Артур Салимов

Фото: Артур Салимов

Завершила официальную часть церемонии посол программы «Футбол для дружбы» Ананья Камбодж из Индии. Она призвала юных спортсменов повязать друг другу зеленые ленточки в знак того, что они признают и принимают девять важных общечеловеческих ценностей, включая дружбу, здоровье и мир.

Фото: Артур Салимов