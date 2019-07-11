Все флаги в гости к нам: Международные Детские игры в Уфе не обошлись без скандала
53-е летние Международные детские игры стартовали в столице Башкирии. Медиакорсеть публикует лучшие кадры с главного спортивного праздника страны сегодня.
Медиакорсеть побывала на торжественной церемонии открытия Международных детских игр в Уфе. В церемонии организаторы использовали одну половину «Уфа-арены», вторая была закрыта от зрителей, там готовились артисты и другие участники шоу. Это как раз и вызвало довольно неоднозначную реакцию горожан - поскольку вход на церемонию открытия был исключительно для приглашенных лиц и при аккредитации СМИ разных стран. Некоторые же уфимцы сочли, что вход для всех будет свободным. Однако многих родителей с детьми пришлось буквально разворачивать обратно, что, очевидно, испортило людям праздник. Вероятно, что организаторы мероприятия не совсем корректно донесли информацию.
Все происходило, как и на взрослых Олимпийских играх. Делегации 84 городов из 29 стран мира выходили под овации зрителей на подиум, а потом занимали свои места в зале.
Настроение было дружеским, всех принимали аплодисментами.
Самую представительную иностранную делегацию прислал Израиль – девять команд из девяти городов. На втором месте – Словения, она прислала спортсменов из восьми городов.
Ведущий старался дать какую-то яркую деталь о странах-участниках. В одной стране снимали сериал «Игра престолов», другая стала прародительницей Олимпийских игр, в третьей – родился футбол.
Разумеется, самая горячая встреча ожидала команды российских городов, только Башкирия представила девять команд из городов Уфа, Стерлитамак, Салават, Туймазы, Октябрьский, Нефтекамск, Кумертау, Бирск, Белорецк.
Врио главы Башкирии Радий Хабиров прочитал приветственное слово участникам Игр от имени президента страны Владимира Путина. В нем он, помимо прочего, заявил о важности спортивных состязаний.
Участников Игр поздравили даже из космоса. Космонавт Алексей Овчинин обратился к детям со станции МКС:
- Космос и спорт – то, что неизменно объединяет людей всего мира. Достижения в этих областях признаются достижениями всего человечества и становятся предметом гордости для всех нас. Возможно, для кого-то из вас Игры станут ступенькой к мировым рекордам и олимпийским медалям. Сделайте шаг к большим победам!
Как оказалось, в Уфу приехал и основатель детских Игр Метод Клеменц. Он организовал первые Международные детские игры в 1968 году в югославском городе Целе. Тогда в них приняли участие девять городов из семи стран.
Всего в Уфу прибыли почти две тысячи юных спортсменов в возрасте от 12 до 15 лет.
В зал торжественно внесли официальный флаг МДИ-2019, все приветствовали поднятие флага стоя.
После слов главы администрации Уфы Ульфата Мустафина произошло то, что происходит на Олимпиаде: был зажжен огонь соревнований. Огонь зажгли у Монумента дружбы, зрители увидели это на экране.
Затем главный судья МДИ-2019 Андрей Кривошеев и юные спортсмены, участники предыдущих Игр, зачитали клятвы судей и спортсменов. Они поклялись уважать соперника, соблюдать спортивные правила и быть честными.
Завершила официальную часть церемонии посол программы «Футбол для дружбы» Ананья Камбодж из Индии. Она призвала юных спортсменов повязать друг другу зеленые ленточки в знак того, что они признают и принимают девять важных общечеловеческих ценностей, включая дружбу, здоровье и мир.
МДИ-2019 стартовали. Полная программа соревнований уже опубликована. Сегодня пройдут соревнования по девяти видам спорта на шести площадках.