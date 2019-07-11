В «Салавате Юлаеве» сформировали тренерский штаб на новый сезон

В уфимском хоккейном клубе окончательно сформировали тренерский штаб. На официальном сайте клуба представили двух новых специалистов, которые недавно подписали с ним контракт: тренера вратарей Йона Эрика Эмана и Андрея Сидякина.

33-летний летний Йон Эрик Эман работал в шведских клубах «Седертелье», «Юргорден» и в сборной Швеции U-17, а Андрей Сидякин — в СДЮШОР ХК «Салават Юлаев».

Андрей Сидякин известен любителям башкирского хоккея, он играл в составе «Салавата Юлаева» в 1995-2002 и 2003–2010 годы и вместе с уфимским клубом стал чемпионом России в сезоне 2007/2008.

Из клуба ушел тренер вратарей Вадим Тарасов. Теперь тренерский штаб ХК «Салават Юлаев» полностью сложился. В него входят главный тренер Николай Цулыгин, тренер вратарей Йон Эрик Эман, тренер по физической подготовке Матиас Сарвела и тренеры Томи Ламса, Виталий Ячменёв и Андрей Сидякин.

Источник, близкий к клубу, уточняет, что увольнение Вадима Тарасова —это, возможно, реакция руководства клуба на то, что сын специалиста, Даниил Тарасов, подписал контракт с клубом НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».

Младший Тарасов был признан лучшим новичком сезона в ВХЛ, выиграл с «Торосом» бронзу чемпионата и вместе с молодежной сборной России завоевал бронзу молодежного чемпионата мира. В сезоне КХЛ 18/19 Даниил дебютировал в двух матчах в конце регулярного чемпионата против «Адмирала», отразив 91,7% бросков.