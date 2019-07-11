Самая первая золотая медаль нынешних Детских Игр досталась дзюдоистке из Уфы

Сегодня, 11 июля, на счету нашей сборной, выступающей на Международных Детских Играх в Уфе, появилась первая награда. Ее завоевала юная дзюдоистка из Уфы Алия Мухаметьянова. как уточняется на официальном сайте Игр, Алия на сей раз соревновалась по круговой системе и получила право на золотую награду после трех побед.