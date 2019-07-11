Самая первая золотая медаль нынешних Детских Игр досталась дзюдоистке из Уфы
11 июля, 20:05СпортТатьяна МайороваФото: Пресс-служба минспорта РБ.
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Алия Мухаметьянова принесла первые очки своей сборной.
Сюжеты: Болеем за наших
Сегодня, 11 июля, на счету нашей сборной, выступающей на Международных Детских Играх в Уфе, появилась первая награда. Ее завоевала юная дзюдоистка из Уфы Алия Мухаметьянова. как уточняется на официальном сайте Игр, Алия на сей раз соревновалась по круговой системе и получила право на золотую награду после трех побед.
Примечательно, что эта юная уфимская спортсменка стала также и обладательницей первой золотой медали, разыгранной на нынешних соревнованиях.
Напомним, для участия в Международных Детских Играх в Уфу приехали свыше тысячи юных спортсменов в возрасте 12-15 лет из 85 городов и 30 стран мира .
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