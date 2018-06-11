Житель Башкирии завтра отправится в велоэкспедицию с письмами детей
Сегодня, 14:00СпортТатьяна МайороваФото: соцсети
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Проект, в котором примет участие Антон Сазонов, называется «Дети мира».
Завтра, 12 июня, в 11 часов утра житель Башкирии Антон Сазонов отправится на велосипеде в путешествие по 16 странам мира, Индию, Китай, Сингапур и Бангладеш.
По его подсчетам, ему предстоит преодолеть примерно 15 тысяч километров. Велоэкспедиция продлится около полугода. Маршрут прорабатывался около четырех месяцев.
Как поясняет сам Антон в соцсетях, «Дети мира» — это некоммерческий международный проект, который должен показать жителям других стран, что Россия открытая и миролюбивая страна.
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В ходе путешествия Антон посетит школы, встретится с учителями и детьми и передаст им письма башкирских ребят. Возможно, в будущем между ребятами завяжется переписка и дружба.
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