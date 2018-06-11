Житель Башкирии завтра отправится в велоэкспедицию с письмами детей

Завтра, 12 июня, в 11 часов утра житель Башкирии Антон Сазонов отправится на велосипеде в путешествие по 16 странам мира, Индию, Китай, Сингапур и Бангладеш.

По его подсчетам, ему предстоит преодолеть примерно 15 тысяч километров. Велоэкспедиция продлится около полугода. Маршрут прорабатывался около четырех месяцев.

Как поясняет сам Антон в соцсетях, «Дети мира» — это некоммерческий международный проект, который должен показать жителям других стран, что Россия открытая и миролюбивая страна.