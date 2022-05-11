Советский футболист Мирзоян: Изолировать футбол нельзя

Александр Мирзоян, во времена СССР выступавший в роли защитника в «Спартаке», заявил, что решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу отстранения российских клубов и сборных от участия во всех турнирах несправедливо, поскольку нельзя смешивать спорт с политикой и изолировать футбол.

В начале мая в УЕФА объявили, что продлевают недопуск российских клубов и сборных к международным соревнованиям на сезон-2022/23. А двумя месяцами ранее эта организация отказала Российскому футбольному союзу в рассмотрении апелляции по отстранению от участия в интернациональных турнирах. По словам Мирзояна, россиянами не было нарушено ни одного пункта устава УЕФА, однако их все равно не допустили к участию в соревнованиях, что, впрочем, было ожидаемо. Об этом пишет NEWS.ru. Советский футболист подчеркнул, что российских спортсменов начали отстранять от участия в международных состязаниях не вдруг, а постепенно, начиная с Олимпиады, где россияне уже были вынуждены выступать без национального флага и гимна. Он также отметил, что, когда Америка бомбила Югославию и Ирак, ее никто не отстранял, и ни один американский спортсмен не был ущемлен, так как футбол к этому отношения не имеет. Пока же, по словам Александра Мирзояна, российским спортсменам нужно продолжать совершенствоваться и параллельно с этим отстаивать свои права в международных судах. Он также выразил надежду, что недоразумение по поводу отстранения россиян от международных турниров скоро будет исправлено. В свою очередь президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что лично он был против применения санкций к Российской Федерации.

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