Хабиров прокомментировал инцидент на чемпионате по шашкам с Тамарой Тансыккужиной

Хабиров прокомментировал инцидент на чемпионате по шашкам с Тамарой Тансыккужиной
Хабиров прокомментировал инцидент на чемпионате по шашкам с Тамарой Тансыккужиной
Сегодня, 09:19СпортАнна КононоваФото: скриншот видео оперативного совещания
На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров наградил чемпионку мира по шашкам Тамару Тансикужжину за победу на матче в Варшаве, а также заслуженного тренера России Юрия Чертока.

Радий Хабиров вручил Тамаре Тансыккужиной орден дружбы народов за победу в матче по стоклеточным шашкам, где она обыграла польку Наталию Садовскую.

Наша прославленная землячка Тамара Михайловна Тансыккужина победила 3 мая в Варшаве, несмотря на сложные условия, которые создали организаторы. Вы все помните инцидент со снятием флага Российской Федерации. Она защитила титул лучшей шашистки планеты. Я могу сказать, что ни у кого нет таких достижений в России, сказал Хабиров.

Напомним, матч между Тамарой Тансыккужиной и Наталией Садовоской прославился тем, что во время четвертого раунда секретарь Яцек Павлицкий убрал наклейку с триколором, а после забрал флаг России со стола. Тогда россиянка проиграла со счетом 0:12. В решающем раунде Садовская вышла вперед и набрала 54 очка, однако Тансыккужина сравняла счет, а затем одержала победу партией с укороченным контролем времени. Россиянка стала семикратной чемпионкой мира по стоклеточным шашкам.

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