Глава Башкирии поручил решить проблемы с шашечным спортом после победы Тансыккужиной

Глава Башкирии поручил решить проблемы с шашечным спортом после победы Тансыккужиной
Глава Башкирии поручил решить проблемы с шашечным спортом после победы Тансыккужиной
Сегодня, 09:52СпортАнна КононоваФото: pixabay.com
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительствку и своей администрации проработать вопрос по развитию шашечного спорта в республике. Решение было принято после победы шашистки Тамары Тансыккужиной на матче в Варшаве.

Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном совещании наградил семикратную чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину орденом дружбы народов и заслуженного тренера России Юрия Чертока. По словам последнего, ранее таких достижений не было ни в одной стране мира. Юрий Черток поднял вопрос об открытии республиканской шашечной школы.

У нас фактически только в Ишимбае и Уфе готовится профессиональная смена. Сейчас появились в Баймаке и Сибае дети, которые мелькнут и исчезнут. Надо с дошкольного возраста вести детей, заявил тренер.

Радий Хабиров дал две недели для подготовки комплексных задач по развитию шашечного спорта. Он пообещал спортсменам «ответить хорошими конструктивными действиями».

Напомним, в Варшаве Тамара Тансыккужина одержала победу над полькой Наталией Садовской и стала чемпионкой мира по стоклеточным шашкам. Матч прославился тем, что во время четвертого раунда секретарь Яцек Павлицкий убрал наклейку с триколором, а после забрал флаг России со стола.

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