Черчесов назвал состав сборной России по футболу на ЧМ-2018

Сегодня тренерский штаб сборной России обнародовал расширенный состав команды для подготовки к Чемпионату мира FIFA 2018, сообщается на официальном сайте РФС.

Всего заявлено 35 игроков – в расширенной заявке, в том числе 28 игроков, которых вызовут на учебно-тренировочный сбор в Новогорск (18-20 мая) и в Австрию (20-31 мая).

На сборы пригласят следующих футболистов:

Вратари

Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва)

Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия)

Сослан Джанаев («Рубин» Казань)

Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург)

Защитники

Владимир Гранат («Рубин» Казань)

Руслан Камболов («Рубин» Казань)

Федор Кудряшов («Рубин» Казань)

Илья Кутепов («Спартак» Москва)

Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция)

Константин Рауш («Динамо» Москва)

Андрей Семенов («Ахмат» Грозный)

Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург)

Марио Фернандес (ЦСКА Москва)

Полузащитники

Юрий Газинский («Краснодар»)

Александр Головин (ЦСКА Москва)

Алан Дзагоев (ЦСКА Москва)

Александр Ерохин («Зенит» Санкт-Петербург)

Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург)

Роман Зобнин («Спартак» Москва)

Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург)

Антон Миранчук («Локомотив» Москва)

Александр Самедов («Спартак» Москва)

Александр Ташаев («Динамо» Москва)

Денис Черышев («Вильярреал» Испания)

Нападающие

Артем Дзюба («Арсенал» Тула)

Алексей Миранчук («Локомотив» Москва)

Федор Смолов («Краснодар»)

Федор Чалов (ЦСКА Москва)

Кроме этих футболистов в расширенный список включены еще 7 игроков.

Вратарь

Маринато Гилерме («Локомотив» Москва)

Защитники

Владислав Игнатьев («Локомотив» Москва)

Дмитрий Комбаров («Спартак» Москва)

Полузащитники

Денис Глушаков («Спартак» Москва)

Антон Швец («Ахмат» (Грозный)

Нападающие

Антон Заболотный («Зенит» Санкт-Петербург)

Дмитрий Полоз («Зенит» Санкт-Петербург)

Перед чемпионатом мира запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.

Если изучить расширенный состав российской сборной, то можно заметить, что больше всего футболистов туда делегировали «Зенит» - 7 человек, ЦСКА и «Спартак» - по 5, «Локомотив» и «Рубин» - по 4.