Империя Петра Макаренко «Телеспорт» терпит убытки

Один из последних проектов компании - трансляция Олимпийских игр из Пхенчхана, которая активно велась во многих социальных сетях, не принесла большого дохода. Благодаря работе на новых медиаплощадках Макаренко уже называют первопроходцем в своей сфере. Однако его империя может потерпеть крах — уверены журналисты и эксперты.

Согласно анонимным источникам, пакет из двух Олимпиад российским вещателям предлагалось приобрести по 40 миллионов долларов. Макаренко, как пишет издание, отказался назвать хоть какие-то цифры о затратах или о планируемой прибыли.

Поэтому, чтобы отбить вложения, владельцу компании пришлось реализовывать права в социальных сетях, трансляция в которых едва ли принесла весомую прибыль.

Как рассказал директор по цифровым продуктам «Телеспорта» Максима Сырейщикова, компании было достаточно сложно работать с площадками и рекламодателями.

Был определенный жесткий негативный фон, а в связи с этим - подвешенное состояние рекламодателей и всего бизнеса в целом.

Эксперты уверены, что это может больно ударить по бизнесу Макаренко, особенно учитывая слухи о его закредитованности.

Издание отмечает, что проблемы в бизнесе Макаренко начались с размещения рекламы во время футбольных трансляций. Футбол, к слову, уже перестает быть интересным рекламодателям.

Игра сборной только усугубляет и без того трудную ситуацию.

- Станет только хуже. Сейчас у крупных организаций, сотрудничающих с ФИФА, есть указания вкладывать деньги в Россию. Эти люди пойдут сначала к владельцам ТВ-прав, потом в федерацию, потом к клубам. И клубы, которые все годы ничего не делали, но получали деньги, теперь еще и спонсоров получат. Никто не будет разбираться, зачем и откуда эти спонсоры пришли. Главное - денег выбить. Проходит ЧМ, бюджетирование от государства заканчивается, наступает провал, - пояснил руководитель Telesport Digital Илья Рустамов.