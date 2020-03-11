Вход на первый домашний матч ФК «Уфа» в новом году станет свободным

В воскресенье, 22 марта, футбольный клуб «Уфа» открывает домашний сезон матчем 23-го тура Тинькофф РПЛ с ФК «Тамбов». Вход для всех болельщиков будет свободным - желающие могут принести термосы с горячими напитками на трибуны.