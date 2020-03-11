Вход на первый домашний матч ФК «Уфа» в новом году станет свободным
11 марта, 16:48СпортКарина МамаеваФото: ФК "Уфа "
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В воскресенье, 22 марта, Футбольный клуб «Уфа» открывает домашний сезон матчем 23-го тура Тинькофф РПЛ с ФК «Тамбов».
Сюжеты: Болеем за наших
В воскресенье, 22 марта, футбольный клуб «Уфа» открывает домашний сезон матчем 23-го тура Тинькофф РПЛ с ФК «Тамбов». Вход для всех болельщиков будет свободным - желающие могут принести термосы с горячими напитками на трибуны.
Начало встречи в 16:00 по уфимскому времени (14:00 МСК). За час до матча на стадионе «Нефтяник» обещают насыщенную развлекательную программу.
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