Нападающий ХК «Авангард» поделился мнением об игре с “Салаватом Юлаевым”

- Много удалений. С этой командой вообще удаляться нельзя, потому что реализация у них очень высокая и хорошие мастера. Это всё наша дисциплина и безалаберность некоторых людей, которые всё ещё не понимают где, что находится.

- Почему сегодня было мало заброшенных шайб?

- Команды всё уже знают, кто как играет. Это в первые игры было непонимание друг друга. В дальнейшем разобрали всех и сейчас уже втянулись обе команды и играют по-другому. Не в «бага-бага», а играют до ошибки. Вот они и есть ошибки. Удаление в конце игры, за две минуты – за это, я считаю, надо наказывать.

- Серия переезжает в Омск, счёт 2:3 в пользу Уфы, какая игра нас ожидает в Омске?

- Нам некуда уже отступать. Не первый год играю с «Салаватом». Серии всегда затяжные, поэтому я громких слов не буду говорить, но сейчас всё разберем, и уже серьёзно подойдём к другому матчу, уже другие будут спросы со всех, хотя, наверное, уже поздновато.

- Серия вернётся в Уфу?