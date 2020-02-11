"Интер" повторил камбэк 1949 года в матче против "Милана"

"Интер" смог отыграться по ходу матча, в котором уступал в два мяча. Об этом сообщает "Советский спорт".

9 февраля "Интер" встречался с "Миланом" в рамках Серии А. Первый тайм остался за гостями. Однако "Нерадзурри" смогли перевернуть игру и одержали победу. Встреча завершилась со счетом 4:2.