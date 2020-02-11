"Интер" повторил камбэк 1949 года в матче против "Милана"

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Дерби завершилось со счетом 4:2.
"Интер" смог отыграться по ходу матча, в котором уступал в два мяча. Об этом сообщает "Советский спорт".
9 февраля "Интер" встречался с "Миланом" в рамках Серии А. Первый тайм остался за гостями. Однако "Нерадзурри" смогли перевернуть игру и одержали победу. Встреча завершилась со счетом 4:2.
До этого черно-синим лишь однажды удавалось спастись в дерби. Было это в 1949 году. Тот матч завершился со счетом 6:5 в пользу "Нерадзурри".
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