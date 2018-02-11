Глава Башкирии позвонил с поздравлением Семену Елистратову в Пхенчхан
Сегодня, 14:31СпортТатьяна Майорова
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Рустэм Хамитов поздравил шорт-трекиста с бронзовой медалью на Олимпиаде-2018.
Сюжеты: Наши в Пхенчхане
Вчера, 10 февраля, глава Башкирии сделал телефонный звонок Южную Корею, чтобы лично поздравить воспитанника башкирской спортивной школы - шорт-трекиста Семёна Елистратова с успешным выступлением на Олимпийских Играх.
Напомним, его награда, полученная вчера, стала первой олимпийской медалью для российских спортсменов, выступающих на зимней Олимпиаде-2018.
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- Весь Башкортостан гордится тобой, мы тебя поздравляем, - сказал Рустэм Хамитов спортсмену.
Уточним, что на Олимпийские Игры в Южную Корею оттправились пять представителей Башкирии: биатлонист Антон Бабиков, щорт-трекист Семен Елистратов, хоккеистка Ольга Сосина, фристайлистка Кристина Спиридонов и лыжник-двоеборец Эрнест Яхин.
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