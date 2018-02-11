Глава Башкирии позвонил с поздравлением Семену Елистратову в Пхенчхан

Рустэм Хамитов поздравил шорт-трекиста с бронзовой медалью на Олимпиаде-2018.

Вчера, 10 февраля, глава Башкирии сделал телефонный звонок Южную Корею, чтобы лично поздравить воспитанника башкирской спортивной школы - шорт-трекиста Семёна Елистратова с успешным выступлением на Олимпийских Играх.

Напомним, его награда, полученная вчера, стала первой олимпийской медалью для российских спортсменов, выступающих на зимней Олимпиаде-2018.

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- Весь Башкортостан гордится тобой, мы тебя поздравляем, - сказал Рустэм Хамитов спортсмену.