Федеральный телеканал показал документальный фильм об экс-игроке ФК «Уфа»

Фильм имеет красноречивое название «Александр Зинченко: от ЛФЛ до АПЛ» и довольно подробно представляет этапы большого пути журналиста, который смог дорасти от уровня российской команды до репутации новой звезды всемирно знаменитого клуба Английской Премьер-Лиги «Манчестер Сити».