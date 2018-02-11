Федеральный телеканал показал документальный фильм об экс-игроке ФК «Уфа»
Сегодня, 13:22СпортТатьяна МайороваФото: Матч ТВ
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео посвящено новой звезде английского футбола Александре Зинченко, который совсем недавно выступал за уфимский клуб.
Вчера, 10 февраля, вечером, федеральный телеканал «Матч ТВ» показал фильм, сделанный известным спортивным журналистом Михаилом Моссаковским, посвященный яркому игроку Александру Зинченко.
Фильм имеет красноречивое название «Александр Зинченко: от ЛФЛ до АПЛ» и довольно подробно представляет этапы большого пути журналиста, который смог дорасти от уровня российской команды до репутации новой звезды всемирно знаменитого клуба Английской Премьер-Лиги «Манчестер Сити».
Автор фильма смог довольно эмоционально передать, как осуществилась мечта простого паренька и благодаря чему это стало возможно.
Видео
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фильм можно посмотреть на сайте телеканала «Матч ТВ».
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей