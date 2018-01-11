Гонщик из Уфы Даниил Квят будет работать с «Феррари»

Даниил будет работать на симуляторе, давать свои отзывы и при возможности принимать участие в тестах для сравнения ощущений от автомобиля на трассе и компьютере. Вместе с тем его новая должность смешана с другими позициями тест-пилота, третьего пилота и резервного гонщика.