Гонщик из Уфы Даниил Квят будет работать с «Феррари»

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Теперь он станет пилотом команды по развитию.
Российский гонщик Даниил Квят возвращается в Формулу-1 в качестве резервиста «Феррари», сообщает «Championat.com». Гонщик подписал контракт с «Феррари», согласно которому станет пилотом команды по развитию.
Даниил будет работать на симуляторе, давать свои отзывы и при возможности принимать участие в тестах для сравнения ощущений от автомобиля на трассе и компьютере. Вместе с тем его новая должность смешана с другими позициями тест-пилота, третьего пилота и резервного гонщика.
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