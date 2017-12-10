"Уфа" в Ростове проиграла последний в этом году матч

Счет встречи - 0:1 в пользу "Ростова".

Последний в этом году матч чемпионата премьер-лиги "Уфа" сыграла в Ростове против местного клуба.

В первом тайме после штрафного удара ростовчане забивают гол в ворота Беленова. Головой замкнул передачу Ингассон. На перерыв команды уходят со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Во втором тайме уфимцы могли отыграться. Гол забил Денис Тумасян, но судья его не засчитал. Эксперты после матча, обсуждая этот эпизод, заметили, что судья ошибся дважды, сначала не заметив, что Тумасян оказался вне игры, а потом не засчитав забитый им мяч.

В результате гол ростовчан оказался единственным в этом матче.