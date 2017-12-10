«Салават Юлаев» примет на своём льду ярославский «Локомотив»

Оба клуба имеют за плечами беспроигрышную серию.

Сегодня «Салават Юлаев» проведёт последний в этом году домашний матч, в гости к уфимцам прибыли гости из Ярославля. У обоих команд за плечами беспроигрышные серии, уфимцы одержали победы в трёх последних матчах, «Локомотив» - выиграл шесть поединков.

В ноябре этого года, команды уже встречались, тогда уфимцы на выезде уступили железнодорожникам в овертайме 3:2. Общая история встреч двух клубов в КХЛ насчитывает девять матчей, этот станет юбилейным, счет пока в пользу уфимцев 6:3, но стоит отметить, что два последних раза сильнее были ярославцы. Так же стоит отметить, что «Локомотив» заслуженно закрепился на четвёртой строчке Западной конференции, а вот уфимцы бьются за попадание в восьмёрку сильнейших на востоке.