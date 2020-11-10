Кэмпбелл и Невилл претендуют на должность главного тренера в «Шеффилд Уэнсдей»

Напомним, в понедельник вечером стало известно, что «Шеффилд Уэнсдей» уволил с поста главного тренера Гарри Монка. В текущем сезоне «Шеффилд Уэнсдей» под руководством Монка набрав всего 12 очков после 11 матчей м занимает 21 место в турнирной таблице первенства.