Кэмпбелл и Невилл претендуют на должность главного тренера в «Шеффилд Уэнсдей»

Кэмпбелл и Невилл претендуют на должность главного тренера в «Шеффилд Уэнсдей»

Вчера, 23:15Спорт
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Фил Невилл может продолжить карьеру в качестве наставника клуба чемпионшипа.

Как сообщает «Советский спорт», 43-летний специалист, на данный момент возглавляющий женскую сборную Англии, является одним из претендентов на пост главного тренера клуба из Шеффилда.

Отмечается, что среди претендентов также числятс кандидатуры Сола Кэмпбелла, бывшего тренера «Уигана» Пола Кука и бывшего наставника «Уигана» и «Лестера» Найджела Пирсона.

Напомним, в понедельник вечером стало известно, что «Шеффилд Уэнсдей» уволил с поста главного тренера Гарри Монка. В текущем сезоне «Шеффилд Уэнсдей» под руководством Монка набрав всего 12 очков после 11 матчей м занимает 21 место в турнирной таблице первенства.

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