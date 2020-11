Французский форвард «Барселоны» Усман Дембеле не намерен обсуждать с клубом возможность подписания нового соглашения.

По информации «Советского спорта», у французского нападающего каталонского клуба нет желание обсуждать продление контракта, срок которого завершается в 2022 году. Отмечается, что теперь «Барселоне» придется активизировать усилия на трансферном рынке, чтобы найти покупателя для форварда. Ранее сообщалось, что «каталонцы» согласны расстаться с Дембеле за 45 миллионов евро.

